Mann schlägt Alarm: Polizei prüft Vortäuschung

Ein Hilferuf per E-Mail hat in Trier einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Die Ermittler schließen aber nicht aus, dass die geschilderte Situation nur vorgetäuscht war, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. dpa