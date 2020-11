Mann schlägt bei Maskenkontrolle Polizisten dienstunfähig

Das Blaulicht auf einem Polizeiauto. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Symbolbild

Worms Bei einer Corona-Masken-Kontrolle hat ein 33-Jähriger am Dienstag in Worms einem Polizisten aufs Auge und ihn damit dienstunfähig geschlagen. Zuvor hatte sich sein 21 Jahre alter Begleiter geweigert, sich wie vorgeschrieben in der Fußgängerzone eine Maske aufzuziehen, wie die Polizei mitteilte.

