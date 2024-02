Heimbach Mann schwer verletzt aus brennendem Wohnhaus gerettet

Heimbach · Ein Mann ist am Freitagabend bei einem Wohnhausbrand in Heimbach (Landkreis Birkenfeld) schwer verletzt worden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen, wie die Polizei mitteilte.

24.02.2024 , 08:29 Uhr

Den Angaben zufolge handelt es sich bei dem Verletzten um den Hauseigentümer. Er sei allein in das Haus gelaufen, nachdem das Feuer ausgebrochen war. Kurz darauf sei es einem Freund des Mannes gelungen, ihn aus dem Gebäude zu bergen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, habe der obere Teil des Hauses bereits komplett in Flammen gestanden. Die Brandursache war zunächst unklar. Es entstand ein Schaden von schätzungsweise etwa 50.000 Euro. © dpa-infocom, dpa:240224-99-105992/2

(dpa)