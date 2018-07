später lesen Mann setzt Wohnhaus in Brand um Hilfe zu alarmieren FOTO: Ralf Krawinkel FOTO: Ralf Krawinkel Teilen

Weil seine Hilferufe unbemerkt blieben, hat ein schwer verletzter Mann im Westerwald ein Feuer in einem Wohnhaus gelegt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Mann in einer der Wohnungen des Mehrfamilienhauses in Westerburg übernachtet und sich dort in der Nacht zum Sonntag selbst Stichverletzungen zugefügt. dpa