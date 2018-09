Mann soll Bekannten erschlagen haben: Urteil erwartet

Im Koblenzer Prozess um einen Mann, der einen Bekannten mit einer Schnapsflasche erschlagen haben soll, könnte heute das Urteil fallen. Zuvor werden die Plädoyers vor dem Landgericht erwartet. Der Tatvorwurf lautet Körperverletzung mit Todesfolge. dpa

Laut Anklage stritten die beiden betrunkenen Männer Ende 2017 in einer Wohnung in Bad Ems über den Kauf weiterer alkoholischer Getränke. Obwohl das Opfer sichtlich lebensgefährlich verletzt worden sei, habe der Angeklagte, ein Russe, keine Hilfe gerufen, so dass der andere Mann gestorben sei.

Die Staatsanwaltschaft hält dem Angeklagten zudem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte bei der Zwangsräumung seiner eigenen Wohnung im August 2017 in Bad Ems vor. Der Russe äußerte sich beim Prozessauftakt im Juni nicht zu den Vorwürfen.