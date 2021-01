Mann soll Ehefrau erschlagen haben: Mordprozess beginnt

Eine Statue der Justitia steht unter freiem Himmel. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Frankenthal Weil er seine Ehefrau im Juli 2020 mit einem Baseballschläger getötet haben soll, muss sich ein 55 Jahre alter Mann von heute an wegen Mordes vor dem Landgericht in Frankenthal verantworten (Az.: 1 Ks 5220 Js 24783/20). Die Staatsanwaltschaft gehe davon aus, dass die Schuldfähigkeit des Angeklagten aufgrund einer psychischen Erkrankung aufgehoben sein könnte, teilte die Justiz in der pfälzischen Stadt mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Sie rechnet zur Prozesseröffnung mit einem kurzen Termin.