Mann soll Ex-Ehefrau erstochen haben: Sie hinterlässt Kinder

Die Polizei hat am Freitag einen 43-Jährigen verhaftet, der seine Ex-Ehefrau in Koblenz erstochen haben soll. Die 38-Jährige hinterlässt fünf Kinder, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Koblenz sagte. dpa

Die Frau erlag am Donnerstag in ihrer Wohnung den Stichverletzungen, noch bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Beamten verdächtigten den 43-jährigen Deutschen, ihren Tod zumindest billigend in Kauf genommen zu haben, sagte der Sprecher. Polizisten nahmen den Mann am Tatort fest.

Am Freitag kam er vor den Haftrichter. Er leistete keinen Widerstand und verweigerte die Aussage. Zum möglichen Motiv konnte der Sprecher zunächst nichts sagen. Eine Obduktion ist geplant, um die genaue Todesursache der Frau festzustellen. Das Ermittlungsverfahren soll auch prüfen, ob es sich um einen Mord handelt.

