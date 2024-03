Ermittlungen Mann soll fast Unfall verursacht: Angriff auf Polizei

Ein Autofahrer soll im Landkreis Südliche Weinstraße beinahe eine Frau angefahren und danach Polizisten angegriffen haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fuhr der 69 Jahre alte Mann am Donnerstag zu schnell an einer Fußgängerin in Herxheim bei Landau vorbei, sodass es fast zu einem Unfall kam. Beamte suchten den Fahrer daraufhin an seiner Wohnanschrift auf.