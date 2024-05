Mainz Mann soll Plakatierer der AfD angegangen haben

Beim Aufhängen eines Wahlplakates sollen zwei AfD-Mitglieder in Mainz von einem Mann angegangen worden sein. Die zwei hätten am Dienstag das Plakat mit einer Klappleiter an einem Laternenmast befestigen wollen, teilte die Polizei in Mainz am Freitag mit. Es sei zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einem 33-Jährigen gekommen. Dieser habe nach Angaben der Parteimitglieder das mit Kabelbindern an dem Mast befestigte Plakat heruntergerissen, wodurch es beschädigt worden sei.