Mann soll seine Mutter getötet haben

Ein Mann aus der Westerwaldgemeinde Pottum steht unter Verdacht, seine 65 Jahre alte Mutter getötet zu haben. Wie die Staatsanwaltschaft Koblenz am Dienstag mitteilte, hatte sich der 37-Jährige am Montag bei der Polizeiinspektion Westerburg gemeldet. dpa

Er gab an, seine Mutter drei Tage zuvor in der gemeinsamen Wohnung erschlagen zu haben. Die Beamten entdeckten dort den Verdächtigen und die Leiche der Frau. „Seine Angaben und sein Verhalten weckten dabei Zweifel an seiner Schuldfähigkeit“, berichtete die Staatsanwaltschaft.

Der Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde festgenommen, eine Richterin ordnete Untersuchungshaft wegen des Verdachts des Totschlags an. Die Leiche der 65-Jährigen soll nun rechtsmedizinisch untersucht werden. Die Ermittler wollen auch klären, ob der Verdächtige überhaupt schuldfähig ist.

Mitteilung Staatsanwaltschaft