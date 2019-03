später lesen Mann soll Wohnung von Partnerin angezündet haben Teilen

Twittern

Teilen



Nach einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Konz (Landkreis Trier-Saarburg) ist ein 42-jähriger Mann in Polizeigewahrsam, der das Feuer am späten Mittwochabend mutwillig gelegt haben soll. „Es dürfte sich um die Eskalation eines Beziehungsstreits gehandelt haben“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. dpa