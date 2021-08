Mann sticht 18-Jährigen mit Messer nieder: Haftbefehl

Saarbrücken Nach Messerstichen gegen einen 18-Jährigen in Saarbrücken ist am Sonntag Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter erlassen worden. Der 26-Jährige hatte am Samstagabend zunächst wartende Passanten, darunter auch sein späteres Opfer, an der Tram-Haltestelle Johanneskirche angepöbelt, wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte.

Der junge Mann hatte versuchte dem Streit auszuweichen und die Haltestelle zu Fuß verlassen. Der 26-Jährige hatte ihn verfolgt und schließlich niedergestochen. Er kam am Sonntag in die Justizvollzugsanstalt Saarbrücken.

Der 18-Jährige hatte bei dem Angriff Schnitt- und Stichverletzungen an Hals und Brust erlitten und wurde in ein Klinikum gebracht. Der Täter konnte dank einer polizeilichen Videobeobachtungsanlage wenige Minuten nach dem Vorfall von Einsatzkräften der Polizei festgenommen werden, hieß es weiter.