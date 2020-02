Mann stirbt in Speyer: Tatverdächtiger festgenommen

Speyer Ein Mann ist nach einer Auseinandersetzung in einer Wohnung in Speyer gestorben. Ein Tatverdächtiger wurde am Freitagnachmittag noch vor Ort festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Polizei Ludwigshafen mitteilten.



