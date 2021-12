Mann stirbt nach Sturz in Kanalschacht

Ein Feuerwehrmann hat eine Straßensperre errichtet und leitet den Verkehr um. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Britten/Losheim am See Der Bewohner eines Alten- und Pflegeheims im saarländischen Britten ist nach einem Sturz über eine Brüstung in eine mehrere Meter tiefe Grube gestorben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der Mann am Donnerstagmorgen noch lebend in einem Kanalschacht vorgefunden.

Die Feuerwehr konnte den Verletzten dann mit einer Drehleiter und einer Korbtrage aus der Grube retten.

Der Mann sei zunächst noch ansprechbar gewesen, sein Zustand aufgrund der schweren Sturzverletzungen und der Unterkühlung aber äußerst kritisch. Noch am Unglücksort musste ein Notarzt den Mann reanimieren, bevor ein Rettungswagen den Patienten in eine Klinik bringen konnte, wie die Polizei weiter mitteilte. Kurz darauf hätten Ärzte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

(dpa)