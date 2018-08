später lesen Mann stirbt nach Unfall mit Saarbahn Teilen

Einen Tag nach einem Unfall mit der Saarbahn ist ein Mann im Krankenhaus gestorben. Der 57-Jährige war am Montag in Saarbrücken von der Saarbahn erfasst worden, wie die Polizei mitteilte. Der Mann erlag am Dienstag seinen schweren Verletzungen. dpa