Weil er nicht ausreichend gesichert war, ist ein Mann in Frankenthal von seinem Balkon im siebten Stock gestürzt. Nach ersten Erkenntnissen habe der 60-Jährige den Balkon am vergangenen Samstag ohne ausreichende Eigensicherung reinigen wollen, als er in die Tiefe stürzte, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. dpa