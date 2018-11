später lesen Mann tauscht zuvor gar nicht gekaufte Produkte um Teilen

In verschiedenen Filialen einer Supermarktkette hat ein 40-Jähriger im Laufe des Novembers in Mainz Artikel umgetauscht, die er gar nicht gekauft hatte. Die Masche flog am Donnerstag auf, wie die Polizei am Freitag mitteilte. dpa