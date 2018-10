später lesen Mann tot aus Nahe geborgen FOTO: Stephan Jansen FOTO: Stephan Jansen Teilen

Twittern

Teilen



Am Ufer der Nahe in Bad Münster am Stein nahe Bad Kreuznach hat ein Fußgänger am Montagmorgen den leblosen Körper eines Mannes gefunden. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 34-Jährigen feststellen, teilte die Polizei mit. dpa