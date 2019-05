später lesen Mann tot in Wohnung gefunden: Ermittlungen laufen Teilen

Nach dem Fund eines Toten in Haßloch im Kreis Bad Dürkheim haben die Kriminalpolizei Ludwigshafen und die Staatsanwaltschaft Frankenthal Ermittlungen aufgenommen. Der 53-jährige Mann sei am Donnerstag tot in seiner Wohnung aufgefunden worden, teilte die Polizei mit. dpa