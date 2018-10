später lesen Mann tritt auf Hund, Hund beißt Mann Teilen

Twittern

Teilen



Ein 70-jähriger Mann ist in Neustadt an der Weinstraße von einem Hund gebissen worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Mann war dem Tier am Montag versehentlich auf den Schwanz getreten. dpa