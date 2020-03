Mann überfällt Baumarkt und wird von Kunden überwältigt

Ein Blaulicht an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild.

Trier In einem Trierer Baumarkt haben mehrere Kunden einen Raubüberfall verhindert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, bedrohte ein 18 Jahre alter Mann am Samstag eine Kassierin mit einer Pistole und forderte Bargeld von ihr.



