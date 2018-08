später lesen Mann verfolgt Fahrraddieb per Fahrrad FOTO: Carsten Rehder FOTO: Carsten Rehder Teilen

Ein Mann hat in Ludwigshafen einen Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt und ihn anschließend radelnd verfolgt. Als der 56-Jährige am Mittwoch ein Haus verließ, sah er zufällig, wie sein Herrenrad von einem Unbekannten genommen wurde, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. dpa