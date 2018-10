später lesen Mann verletzt Ehefrau mit Messerstichen: Lebensgefahr FOTO: Stefan Sauer FOTO: Stefan Sauer Teilen

Ein Mann hat in einer Asylbewerberunterkunft in Trier seine Ehefrau mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Der 50-Jährige aus Afghanistan sei in Untersuchungshaft genommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. dpa