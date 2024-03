Trier Mann verletzt Frau bei Streit lebensgefährlich: Haftbefehl

Ein Mann soll bei einem Streit in Trier auf seine Partnerin eingestochen und sie lebensgefährlich verletzt haben. Das Amtsgericht erließ am Samstag Haftbefehl gegen den 36-Jährigen wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, wie die Polizei mitteilte. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.