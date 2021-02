Mann verletzt sich bei Verfolgungsjagd mit Polizei schwer

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild/Archiv

Friesenhagen Ein 28 Jahre alter Motorradfahrer hat sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und ist dabei schwer verletzt worden. Er habe in einer Linkskurve in der Nähe von Friesenhagen im Kreis Altenkirchen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei in die Schutzplanke gefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Das Motorrad des 28-Jährigen sei am frühen Samstagmorgen Beamten im nordrhein-westfälischen Morsbach aufgefallen, da es keine Zulassung besessen habe. Als die Polizisten den Mann kontrollieren wollten, flüchtete er über die Landesgrenze nach Rheinland-Pfalz, hieß es in der Mitteilung. Zudem habe der Mann keine gültigen Fahrerlaubnis besessen und „augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln“ gestanden. Nach dem Unfall wurde er in ein Krankenhaus gebracht.