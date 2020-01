Mann verprügelt Streitschlichter

Hamm Ein 24-Jähriger hat im Westerwald versucht, einen Streit zu schlichten und ist am Ende selbst verprügelt worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach bemerkte der Mann am Mittwochabend zwei andere Männer auf einem Parkplatz in Hamm (Kreis Altenkirchen), die zunächst mit Worten aufeinander losgingen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa