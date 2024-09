Erfahrener Bergsteiger Mann verunglückt beim Klettern

Mit einem Rettungshubschrauber ist ein am Berg hängender Kletterer nach einem Unfall am Rotenfelsmassiv gerettet worden. Der Mann war dort am späten Nachmittag verunglückt, wie die Polizei mitteilte. Der Kletterer habe sich verletzt, schwebe aber nicht in Lebensgefahr, hieß es. Der genaue Ablauf des Unfalls sei noch unklar.