Ein Mann ist im Westerwald von seinem Traktor überrollt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der 51-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wie die Polizei in Betzdorf am Samstag mitteilte. dpa