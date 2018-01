Mann wegen Messerattacke auf Ehefrau vor Gericht

Er soll seine von ihm getrennt lebende Frau mit Messerstichen und Tritten lebensgefährlich verletzt haben - nun ist ein 53 Jahre alter Mann unter anderem wegen versuchten Mordes angeklagt. Heute beginnt sein Prozess vor dem Landgericht Landau. dpa

Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft war der 53-jährige Deutsche am 25. Juli vergangenen Jahres stark angetrunken in die Wohnung der Frau in Bad Bergzabern eingedrungen und hatte mit einem Taschenmesser auf sie eingestochen, um sie zu töten. Er sei verärgert gewesen, dass das Jugendamt den vierjährigen Sohn der beiden in der Obhut der Frau belassen habe und dass er der Wohnung verwiesen worden sei.

Auch als die Frau flüchtete und in der Hofeinfahrt am Boden lag, habe er zugestochen - bis die Klinge des Messers abfiel. Danach soll er so lange mit seinen mit Stahlkappen verstärkten Arbeitsschuhen auf sie eingetreten haben, bis er sie für tot hielt. Laut Anklage ging er zurück in die Wohnung, holte den Sohn und verließ den Tatort. Für den Prozess sind bis Ende März noch sieben Termine angesetzt.