Mann wegen schwerer Körperverletzung in Untersuchungshaft

Die Polizei hat einen 37-Jährigen im Kreis Kusel festgenommen, der einen Mann schwer im Gesicht verletzt haben soll. Er befindet sich in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. dpa

Zwischen beiden Männern sei am Sonntagabend in Rammelsbach (Kreis Kusel) ein Streit ausgebrochen. Der 37-Jährige feuerte ersten Ermittlungen zufolge auf offener Straße eine Schreckschusswaffe ab und trat auf den am Boden liegenden Mann ein. Der 37-Jährige tauchte daraufhin für mehrere Tage unter. Das 32 Jahre alte Opfer musste ins Krankenhaus gebracht und am Gesicht operiert werden.

Hintergrund des Streits war wohl eine Auseinandersetzung zwischen dem 37-Jährigen und seiner Verlobten, in die sich das Opfer der gefährlichen Körperverletzung eingemischt hatte.

Polizeimeldung