Ein 22 Jahre alter Mann hat sich bei einer Feier in Hochstadt (Kreis Südliche Weinstraße) mit einer Schreckschusswaffe gegen aggressive Partygäste gewehrt. Eine größere Gruppe war mit dem Mann während der Party in der Nacht zum Samstag in Streit geraten und hatte ihn geschlagen und getreten, wie die Polizei mitteilte. dpa