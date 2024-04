Schwere Verletzungen Mann will Auto kaufen und stürzt drei Meter in die Tiefe

Auf dem Gelände eines Autohändlers im saarländischen Völklingen ist ein Kunde mit einem Auto durch einen Zaun gebrochen und drei Meter in die Tiefe gestürzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, erlitt der 23-Jährige am Montag schwere Verletzungen, schwebe aber nicht in Lebensgefahr. Er sei bei dem Sturz im Auto eingeklemmt worden. Zeugen holten den Mann demnach aus dem Wagen und der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.