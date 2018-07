später lesen Mann will Nachtruhe mit Schusswaffe durchsetzen Teilen

Weil er sich in seiner Nachtruhe gestört fühlte, hat ein 44-jähriger Mann aus dem Westerwald mit einem Revolver einmal in die Luft geschossen. Mit der Aktion habe er seinen Nachbarn am Freitag zu verstehen geben wollen, ruhiger zu sein, teilte die Polizei am Sonntag mit. dpa