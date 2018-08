später lesen Mann wird nach Überholmanöver von Autofahrern angegriffen FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Ein 57-jähriger Mann ist an einer Tankstelle in Gensingen (Kreis Mainz-Bingen) von zwei Autofahrern angegriffen worden. Der Mann war zuvor mit seinem dreirädrigen Kraftfahrzeug auf einer Landstraße unterwegs und rücksichtslos von einer Autofahrerin überholt worden, wie die Polizei am Samstag über den Vorfall vom Vortag mitteilte. dpa