Landgericht Mainz Mann wird vor Kneipe angegriffen und stirbt später: Prozess

Der Anwalt des Angeklagten sagte zum Prozessauftakt am Donnerstag, sein Mandant werde sich durch Schweigen verteidigen. Außerdem monierte der Verteidiger, dass bei den Ermittlungen verwendete Beweismittel nicht hätten verwendet werden dürfen. Demnach soll es sich unter anderem um Daten aus der Luca-App gehandelt haben, über die in Zeiten der Corona-Pandemie Kontakte von Gästen in Restaurants oder Lokalen erfasst worden waren. Auch soll ein unerlaubt per Handy aufgezeichnetes Privatgespräch den Ermittlern überlassen worden sein. Die Staatsanwaltschaft kündigte an, dazu später Stellung nehmen zu wollen.