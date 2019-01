später lesen Mann wirft Frau Stein an den Kopf FOTO: Silas Stein FOTO: Silas Stein Teilen

Nach einem eskaliertem Streit hat ein Mann in Kaiserslautern einer Frau einen Stein an den Kopf geworfen und sie dadurch leicht verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde die 30-Jährige nach dem Vorfall am Sonntagabend mit einer Platzwunde am Kopf ins Krankenhaus gebracht. dpa