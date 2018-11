später lesen Mann würgt Lebensgefährtin: Schwerste Verletzungen FOTO: Nicolas Armer FOTO: Nicolas Armer Teilen

Twittern

Teilen



Im Streit soll ein Mann seine Lebensgefährtin in Kaiserslautern bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Die 25-Jährige wurde schwerst verletzt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 36-Jährige hatte nach der Tat am Dienstagabend die Beamten verständigt und wurde festgenommen. dpa