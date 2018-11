später lesen Mann zeigt gestohlenes Fahrrad an und findet es wieder FOTO: Stefan Puchner FOTO: Stefan Puchner Teilen

Twittern

Teilen



Ein Mann hat in Koblenz sein Fahrrad als gestohlen gemeldet und es beim Verlassen der Polizeidienststelle direkt vor dem Gebäude wiedergefunden. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, war der Mann am Dienstag zur Polizei gekommen und hatte von seinem auf dem Gelände des Bundeswehrzentralkrankenhauses gestohlenen Drahtesel berichtet. dpa