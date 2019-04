später lesen Mann zerstört 24 Fensterscheiben auf Campus Teilen

Ein junger Mann hat auf dem Campus in Mainz 24 Fensterscheiben eingeworfen und so einen Schaden von 40 000 Euro angerichtet. Der 24-Jährige sei noch vor Ort festgenommen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. dpa