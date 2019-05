Mann zerstört mit Gullideckel Autoscheiben: Festnahme

Landau Mit einem Gullideckel hat ein Mann Autoscheiben in Landau zerschmettert und so einen Schaden von rund 25 000 Euro verursacht. Der 23-Jährige wurde am frühen Donnerstagmorgen festgenommen, nachdem er bereits acht Autos beschädigt hatte, wie ein Polizeisprecher sagte.

