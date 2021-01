Mann zwischen Zug und Bahnsteig: Schwer verletzt

Ein Fahrzeug der Polizei ist im Einsatz. Foto: Jens Wolf/zb/dpa/Symbolbild

Bingen Ein 64 Jahre alter Mann ist am Montagvormittag im Bahnhof in Bingen (Landkreis Mainz-Bingen) mit seinem Arm zwischen Zug und Bahnsteig geraten und schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Nachmittag sagte, sind die genauen Umstände noch unklar.

