Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen wollen sauberere Luft

Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen wollen die Luftqualität an Neckar und Rhein deutlich verbessern. Um dieses Ziel zu erreichen, solle in den nächsten Monaten ein gemeinsames Konzept ausgearbeitet werden, teilten die Städte am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Heidelberg mit. dpa