Fragen & Antworten Bundesgartenschau in Mannheim eröffnet - Das erwartet die Besucher (Fotos)

Die „kleinere“ Schwester einer Buga wird alle vier Jahre abgehalten. Sie hat auch in der Region stattgefunden: Nach ihrer Premiere 2000 in Kaiserslautern wurde 2004 die zweite Landesgartenschau in Trier abgehalten und zur Umwandlung des einstigen Kasernengeländes auf dem Petrisberg genutzt, der heute ein Wohn- und Erholungsquartier darstellt. Seitdem fanden keine weiteren Landesgartenschauen in der Region statt.