LKA ermittelt auf Hochtouren Tödlicher Polizeieinsatz: Mann randaliert mit Machete bewaffnet in Unibibliothek

Sein Freund habe ergänzt, er sei in dem Moment an dem Mann vorbeigelaufen. „Es war eine riesige, lange Machete mit langer schwarzer Klinge. Sie sah auf den ersten Blick aus wie ein Spielzeug. Ich habe gedacht, dass er einfach nur verrückt ist.“ Zunächst habe er die Situation nicht ernst genommen. „Erst als die Security meinte: „Junger Mann, gehen Sie nicht zu nah an den ran“, habe ich das erst realisiert und bin direkt weggegangen.“ Mitarbeiter der Universität hätten der Zeitung bestätigt, dass sich der Vorfall in etwa so abgespielt hatte.