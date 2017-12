später lesen Mannheim und Ludwigshafen stellen Störfallbroschüre vor Teilen

Mit Blick auf das Risiko möglicher industrieller Störfälle, arbeiten Unternehmen und Behörden der Städte Mannheim und Ludwigshafen zunehmend eng zusammen. Am Mittwoch haben Vertreter beider Städte erstmals eine „Große Störfallbroschüre“ vorgestellt, in der Informationen zum richtigen Verhalten bei industriellen Unfällen weitergegeben werden. Die Informationen seien hilfreich für Menschen in der Metropolregion Rhein Neckar, die Teile von Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen umfasst, sagte Mannheims Erster bürgermeister Christian Specht (CDU) in Mannheim. dpa