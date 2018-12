später lesen Mannheimer MVV Energie will Juwi komplett übernehmen FOTO: Uli Deck FOTO: Uli Deck Teilen

Die Mannheimer MVV Energie AG will den Wörrstädter Energiespezialisten Juwi komplett übernehmen. Die Anteile würden in den kommenden Wochen auf 100 Prozent erhöht, teilte die MVV am Dienstag mit. Bislang hält die MVV 63 Prozent, nun wird sie die restlichen Anteile von den Juwi-Gründern Fred Jung und Matthias Willenbacher erwerben. dpa