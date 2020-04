Manuel Andrack: Wandern in Corona-Zeiten neu entdecken

Püttlingen In Zeiten von Corona kann das Wandern für viele Menschen eine Neu-Entdeckung sein. Es sei eine der wenigen Aktivitäten, die „heute ja überhaupt noch möglich ist“ und ein „hervorragender Ausgleich nach einem Tag Homeoffice“, sagte Wanderpromi Manuel Andrack im saarländischen Püttlingen.

Man müsse sich natürlich an die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen halten und den Abstand zu anderen Menschen wahren. Aber dann könne man sich in der nahen Natur prima bewegen und etwas für die Gesundheit tun.

Im Saarland beispielsweise gebe es die höchste Dichte an Premiumwanderwegen bezogen auf die Einwohnerzahl, meinte der gebürtige Kölner, der im Saarland lebt. Auch im Hunsrück, an Mosel und Saar sowie in der Eifel gebe es viele Möglichkeiten zum Wandern. Durch die Umstellung auf Homeoffice hätten viele Menschen mehr Zeit für Gänge in der Natur. Sie sparten sich momentan die Zeit für den Weg zur Arbeitsstelle, sagte Andrack, der bekannt wurde als sogenannter Sidekick des Moderators Harald Schmidt in dessen gleichnamiger TV-Show.