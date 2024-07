Abschied Wie Malu Dreyer auf die Krebsdiagnose bei Manuela Schwesig reagierte - und warum sie bei der CDU übernachtete

„2017 haben wir im Büro des CDU-Generalsekretärs gemeinsam geschlafen”, erinnerte Schwesig an die Folgen ausgedehnter Koalitionsverhandlungen. Das war - so Schwesig - „voller Einsatz und maximale Demütigung” bei den Verhandlungen. „Dass sie dieses Geheimnis verraten hat, finde ich ja ein starkes Stück“ sagte die nun frühere Ministerpräsidentin Dreyer kurz danach, weil ihre Freundin Schwesig verraten hatte, „dass wir beim Tauber im Büro auf dem Boden übernachtet haben.“ Doch Dreyers Lachen verriet, dass sie nicht wirklich sauer war. „Und an so einem Tag geht viel.“