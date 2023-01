Flutkatastrophe : Manz: Bau von Infrastruktur auf Klimawandel ausrichten

Schutt liegt rund ein halbes Jahr nach dem Hochwasser in Schleiden-Gemünd am Ufer der Urft. Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild

Bettingen/Mainz Nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz muss der Bau neuer kritischer Infrastrukturanlagen stärker als bisher auf den Klimawandel ausgerichtet werden. Dies sagte der Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Umwelt- und Klimaschutzministerium, Erwin Manz (Grüne), am Montag in einer Sitzung der Enquete-Kommission „Zukunftsstrategien zur Katastrophenvorsorge“ des rheinland-pfälzischen Landtags in Bettingen (Eifelkreis Bitburg-Prüm).

Die Flut im Sommer 2021 habe gezeigt, „dass kritische Infrastruktur zumindest in Teilen verwundbar ist“.

„Klimaanpassung und Klimaresilienz müssen beim Bau und der Sanierung von kritischer Infrastruktur eine wichtige Rolle spielen“, sagte er. Sie müssten „auf die sich verändernden Rahmenbedingungen“ ausgelegt sein. Die Erfahrungen zeigten, dass Gefahrenhinweise „nur selten in einem Maße berücksichtigt werden, wie es den Fachverwaltungen vorschwebt“. Ziel müsse es daher sein, „Gefahrenhinweisen in der kommunalen Bauleitplanung eine größere Verbindlichkeit zuzuweisen“.

Nach der Flut im Sommer 2021 seien im Ahrtal in „sehr vielen Teilen der Infrastruktur“ große Anstrengungen unternommen worden, damit die Menschen wieder versorgt werden konnten, berichtete er. Kläranlagen seien wieder in Betrieb. An einer Neuordnung der Abwasserbeseitigung werde gearbeitet. Viele Trinkwasserleitungen seien repariert worden. Bei neuen Leitungen werde eine Synergie mit Leitungen für Abwasser, Energie und Kommunikation angestrebt.

Thomas Siekmann von der Ingenieurgesellschaft Dr. Siekmann regte in einer Stellungnahme an, Seniorenheime, Kitas und Betreuungseinrichtungen nicht mehr in gefährdeten Gebieten zu bauen. „Die möglichst hochwasserfreie Verortung gilt vor allem auch für Hilfskräfte wie die Feuerwehr.“ Zudem sprach er für ein „intelligentes Hochwasserwarnnetz“ aus, das mithilfe smarte Sensoren und eines in der Fläche ausgerollten Messnetzes in Echtzeit aktuelle Wasserstände liefere.

Der Neuaufbau der Strom- und Gasverteilnetze sollte so erfolgen, dass ein vergleichbares Hochwasser nicht wieder „einen solch massiven Zerstörungsgrad“ zur Folge habe und „die Wiederversorgungszeit deutlich geringer“ ausfalle, teilte der Leiter Taskforce Neuaufbau Hochwasser beim Versorger Westnetz, Johannes Stürmer, mit. Zu einer krisenresilienten Bauweise gehöre der Einbau digitaler Betriebsmittel zur schnelleren Beurteilung der Lage und Behebung von Störungen aus der Ferne. Möglich seien auch „schwallwasserfeste“ Türen und automatische Pumpsysteme für Umspannanlagen.

Mitglieder der Enquete-Kommission machten sich am Montag bei einer Tour durch verschiedene Orte der Eifel ein Bild über den Wiederaufbau nach der Flut und Schutzkonzepte gegen Hochwasser. Bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 waren mindestens 135 Menschen in Rheinland-Pfalz ums Leben gekommen, darunter 134 im Ahrtal sowie ein Mann in der Eifel.

