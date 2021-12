Mara Pfeiffer schreibt Geschichte von Karnevalsverein auf

Mainz Glück, Trauer, Liebe, Verzweiflung - das Stadion ist „ein guter Ort für Urgefühle“, schreibt Mara Pfeiffer in ihrem bereits fünften Buch über Mainz 05, darunter auch zwei Krimis. Diesmal hat sie Anekdoten gesammelt, Erinnerungen zusammengetragen und eine launige Geschichte des etwas anderen Fußballvereins vorgelegt.

Zum Anders-Sein gehört etwa, dass der Verein den von gegnerischen Fans angestimmten Schmäh-Gesang „Ihr seid nur ein Karnevalsverein“ prompt zum eigenen Image umkehrte: „Wir sind nur ein Karnevalsverein“. Die Ende der 1990er Jahre entstandene Hymne gehört bis heute zum festen Repertoire vor jedem Spiel. Dass allerdings „You'll Never Walk Alone“ ebenfalls in Mainz entstanden ist, ordnet Mara Pfeiffer augenzwinkernd in die Rubrik „populäre Irrtümer“ ein.